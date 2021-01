“Lindo paisaje”, le escribieron a Marcela Reyes por foto de su cola

La artista colombiana de música electrónica, Marcela Reyes, encendió las redes sociales con una fotografía de espaldas luciendo un bikini en un crucero, recostada en una baranda y mostrando su cola que se recupera tras el padecimiento que vivió por culpa de los biopolímeros.

“No vaya a ser que con esto te topes”, escribió la DJ y las reacciones no se hicieron esperar: “estás en el punto que querías estar”, “Marce, estás hermosa”, “tu novio es muy afortunado”, “tan perfecta”, “ojalá me lo topara”, entre otras.

Sin embargo, no faltaron los comentarios negativos: “no me quiero topar con tanta silicona”, “imposible no toparse con tanto plástico”, “mañana sale llorando y arrepintiéndose” y otros mensajes negativos.

Sin embargo, son más quienes la admiran y eso se puede notar en el alcance de la fotografía, pues la publicación ya acumula cerca de 87.000 likes y alrededor de 400 comentarios.

La DJ Marcela Reyes compartió hace un tiempo con sus seguidores de Instagram la mala experiencia que vivió por aplicarse biopolímeros en las nalgas; tuvo que ser intervenida de urgencias para retirarle los grumos y salvarle la vida.