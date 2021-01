Experta de EEUU dice que fue malinterpretada sobre investigación a Colombia

La asesora demócrata Michelle Manatt, entregó declaraciones a la cadena CN, y dijo que esperaba que el Congreso de los Estados Unidos investigara a países como Colombia por su papel en la campaña de desinformación en las elecciones presidenciales del 2020.

Se refería a la supuesta injerencia de sectores cercanos al gobierno colombiano que habrían trabajado especialmente en Florida para conseguir el voto de los ciudadanos a favor de Donald Trump.

Caracol Radio se comunicó con la analista quien aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que la situación se salió del contexto al que ella se refería.

Manatt aclaró que no tiene responsabilidad dentro del gobierno próximo de Joe Biden y que solo es una observadora y analista, pero no una asesora oficial de esa sector demócrata. Además prefirió no hacer más comentarios al respecto.