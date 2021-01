Yina Calderón confesó que se comió el diamante que tenía en un diente

La instagramer Yina Calderón acostumbra a ser tendencia en redes sociales debido a sus polémicas publicaciones, con las que recibe cientos de críticas, pero también comentarios positivos.

Esta vez, Calderón fue tema de conversación cuando a través de su cuenta de Instagram respondió a un usuario sobre la joya que tenía en uno de sus dientes, pues la influenciadora se ha caracterizado por usar objetos excéntricos.

Yina respondió entre risas y con mucha gracia: “No no me la quité, me la tragué en una comida me la comí”.