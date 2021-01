¿Fue para James o su ex? Mensaje de decepción que publicó Daniela Ospina

Daniela Ospina confirmó semanas atrás que su relación con Harold Jiménez había terminado, pero no dio detalles de lo sucedido. Sin embargo, sus seguidores han rumorado que estaría 'despechada', pues ha publicado algunas imágenes con mensajes de desamor.

Decepción, desamor y molestia, son las palabras que resumen algunas de las historias en su cuenta de Instagram que la empresaria y modelo ha compartido en los últimos días.

Sin embargo, uno fue el que más dio de qué hablar. La imagen dice: "No, él no te decepcionó, él era así, pero tú lo maquillaste y lo adornaste para verlo como no era".

En ese instante, sus seguidores empezaron a rumorar que ese mensaje también pudo ser una indirecta para James Rodríguez, así como para su expareja Harold Jiménez.