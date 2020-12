“Hay gente que cree que traer hijos es a la topa tolondra”: Aida Merlano

La hija de la polémica política Aida Merlano, Aida Victoria, habilitó en su cuenta de Instagram la cajita de preguntas en sus historias para interactuar con sus seguidores y que estos le enviaran las dudas que tuvieran sobre ella para contestárselas.

Un seguidor le preguntó si ha pensado tener hijos con su pareja, Lumar Alonso, a lo que ella respondió: “Claro que hemos planeado, pero para no tenerlos. Es que la gente cree que traer hijos al mundo es a la topa tolondra porque tienen la plata para mantenerlos; no es solo el dinero, sino el tiempo para dedicárselo y la estabilidad mental”.

Durante la respuesta de la instagramer, ella le preguntó a su pareja si quería tener hijos y este respondió con una grosería que no estaba dentro de sus planes.

El video fue tomado por un perfil de Instagram en donde los internautas han opinado: “nos alegra que no quieran”, “es una decisión difícil; no todas las mujeres nacen para ser madres”, “menos mal”, “tiene toda la razón, tener un hijo no es soplar y hacer botellas”, entre otros.

Las opiniones son muy divididas frente a su declaración, lo cierto es que en los planes de esta pareja no está ser padres. ¿cambiarán de opinión en el futuro? Solo el paso del tiempo lo dirá.