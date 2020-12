¿Qué esperar en materia de impuestos para el año 2021?

El 2020 ha sido un año difícil para la economía colombiana. Por ejemplo, el número de empresas liquidadas entre enero y agosto de este año aumentó en un 63% con respecto al mismo periodo de 2019; el desempleo en septiembre de llegó al 15.8%; 5.6 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada para el mismo mes en el año 2019.

Por lo cual se espera que para el próximo año la nueva reforma tributaria del Gobierno Nacional tenga un porcentaje de recaudo mucho más alto en los impuestos de los colombianos.

Para entender en mejor manera cómo va a afectar esto a los colombianos y qué puede hacer para paliar los efectos de estos recaudos, en el Noticiero de la Mañana hablamos con Natalia Guerrero, socia de CMS Rodríguez-Azuero y abogada especializada en derecho tributario.

“Se requiere de un recaudo muy alto de impuestos y probablemente la reforma que anuncien contendrá medidas para ampliar la base poblacional del impuesto de renta”, asegura Guerrero quien se refiere a la mala situación económica del país y la necesidad de que el recaudo sea alto para el próximo año.

La situación económica es la que está marcando la pauta, lo cual significaría según la abogada “un menor recaudo fiscal debido a la desaceleración de la economía”.

Muchos colombianos que sufrieron los embates de la pandemia probablemente estén preocupados de cómo van a liquidar el impuesto del próximo año, sin embargo, Gutiérrez asegura que “las normas que exigen la depuración de los tributos les permitirán esos alivios de manera natural”.

Ante todo, el panorama económico para el próximo año no es bueno. Pero no todo son malas noticias. Actualmente se prevé que el déficit en el PIB de este año va a ser el doble del próximo, según la abogada Gutiérrez “no llegáramos a los números de la realidad antes del covid-19, pero si se verá una mejoría para el 2021”

Además, el marco fiscal para el próximo año tiene puntos que son optimistas, en el peor de los escenarios no vamos a estar por debajo de los niveles en los que estuvimos este 2020.