Dávinson Sánchez, borrado por Mourinho sigue perdiendo valor en el mercado

El defensa del Tottenham Hotspur Dávinson Sánchez no la pasa nada bien en la Premier League. Además de no ser tenido en cuenta por el técnico José Mourinho, su valor en el mercado ha sufrido bajas importantes y su pase se ha ido devaluando.

Este domingo, los Spurs juegan contra el Leicester por la jornada 14 de la Premier League con la necesidad de volver a la victoria tras un empate y una derrota en las últimas dos fechas.

No obstante, Dávinson Sánchez no ha tenido minutos en los partidos de su equipo y ni siquiera ha sido convocado en varios de ellos, como el de este domingo contra Leicester.

Lo cierto es que además de no jugar, el colombiano ha bajado fuertemente su valor en el mercado, una de las consecuencias de no tener minutos con el portugués José Mourinho, quien ha dejado claro que el defensa no está dentro de sus planes.

En 2019, Dávinson llegó a costar 60 millones de euros en el mercado, siendo el jugador de la Selección Colombia más costoso. Sin embargo, en medio de la pandemia, en abril bajó a costar 48 millones de euros, en octubre 45 millones y ahora, en diciembre, se confirmó que su valor en el mercado es de 40 millones de euros.

Son 20 millones los que ha perdido Dávinson Sánchez en el valor de su pase, según TransfeMarkt. La situación ha provocado numerosos rumores que alejan al colombiano del club inglés en el próximo mercado de pases.