'Epa Colombia' y la historia de cómo la sacaron del SENA

Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', lució en sus redes sociales su nuevo apartamento. La influencer, además, contó algunos detalles de su vida y dejó una reflexión para sus seguidores.

En primer lugar, explicó que no pudo estudiar en la universidad por falta de recursos económicos. Sin embargo, logró ingresar al SENA, mismo lugar del que fue sacada por un video suyo que se hizo viral.

"Mi mamá no pudo darme el estudio porque no había dinero. Nuestra situación económica era muy bajita. Yo vi una oferta en el SENA y empecé a estudiar entrenamiento deportivo, pero me sacaron cuando el video de 'Epa Colombia' (el primero), se volvió viral... Me sacaron porque decían que supuestamente hacía quedar mal a la entidad", contó en su cuenta de Instagram.

En el video de cerca de 2 minutos, también dejó ver su nuevo y lujoso apartamento. La razón de esto, fue para dejarle a sus seguidores y "amigas" una reflexión para que trabajen por sus sueños.

"Amigas, trabajen. No tengan miedo de ser independientes. Yo nací pobre, pero decidí no quedarme así; trabajé, luché, me esforcé para estar donde estoy y ustedes también lo van a poder lograr. No tengan miedo de seguir adelante. Al principio, parece difícil, pero nunca será imposible teniendo a Dios en tu corazón. No paren de luchar", finalizó.