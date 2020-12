La estigmatización: “Es peor que saber que tengo VIH”

A los 16 años, David Pérez fue diagnosticado con VIH, una realidad que lo tocó en plena adolescencia y que lo llevó a buscar tratamiento en Colombia, pues su país natal, no contaba con los mecanismos para atenderlo.

“Estaba en Venezuela, en plena adolescencia, y el desconocimiento de muchas cosas me llevaron a tomar decisiones equivocadas, luego de 3 años me realicé la primera prueba, en ese momento mi país estaba empezando una crisis económica bastante fuerte y muchos de los medicamentos entre ellos los retrovirales, no estaban entrando el país, mi médico me dio casi por muerto, así que tomé la decisión de irme a Colombia donde empecé mi tratamiento”, dijo.

Sin embargo, dice que la lucha no ha sido fácil y más que por su enfermedad, por la estigmatización.

“La gente sigue creyendo que esto te manda directo a la tumba y que somos contagiosos, pero no, las formas de transmisión son bastante específicas. El desconocimiento nos hace tener miedo y muchas personas adoptan ideas negativas, así que todo esto me ha llevado a guardar silencio. Mis padres incluso años después, no lo saben”, explica.

Y es que para David, los mayores retos que tiene la región para hacerle frente a la enfermedad, son: la educación sobre el tratamiento del VIH, incluso se puede hablar de personas que logran controlar la transmisión con el tratamiento; que los profesionales de la salud tengan una buena asesoría y realizar un diagnóstico a tiempo.

Para reforzar la lucha contra el VIH, la fundación Aid For Aids lanzó la campaña #SoyComoTú en la que no solo buscan asesorar a las personas sobre la importancia de derribar los mitos alrededor del VIH, sino proporcionar un tratamiento.

Según Jaime Valencia, director de la organización, en los últimos dos años se han atendido alrededor de mil personas migrantes en el país y actualmente atienden a 800 nacionales.