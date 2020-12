"Por bostezar y cogerme el pelo, me anularon mi prueba de ICFES"

Por la llegada de la pandemia del COVID-19, la prueba de Estado que tienen que presentar los jóvenes universitarios para poderse graduarse, fue realizada el pasado 28 de noviembre, mayoritariamente de manera virtual, a través de la plataforma Sumadi.

Sin embargo, tras la prueba, varias quejas y denuncias se dieron a conocer en torno al funcionamiento y la capacidad de esta plataforma. Es el caso de Lorena Acosta, estudiante de décimo semestre de ingeniería, de la universidad Antonio Nariño.

"Yo presenté mi prueba Saber Pro desde mi casa, a las 2 de la tarde. Pasada una hora y media, pedí permiso para ir al baño y el monitor me lo concedió sin ningún problema. Pero, cuando regresé, me llegó un aviso de que había tapado mi rostro parcialmente. Sin embargo, cuando miré en el video que nos grababa, se vio que solo me estaba cubriendo la boca con la mano para bostezar, porque sería maleducado no hacerlo", contó.

Tras esta advertencia que consideró exagerada, la estudiante siguió realizando su prueba sin inconveniente, hasta que "bastante tiempo después, cuando en una acción involuntaria me acomodé mis gafas y el cabello, me enviaron un aviso definitivo ya de anulación de mi prueba, supuestamente por seguir con la conducta inapropiada de tapar mi rostro".

"En seguida me disculpé y pedí que me explicaran el porqué, pero no recibí ninguna llamada. Así que continué mi prueba, hasta que me salió un aviso de de que la plataforma se había bloqueado, y me sacó del examen. Al haber leído anteriormente las conductas prohibidas por el Icfes, yo entendía por 'tapar el rostro' el uso del tapabocas o algún otro elemento que ocultara mi boca u ojos", explicó.

Por ello, recriminó la estudiante que "jamás pensé que bostezar o ponerme la mano en la mejilla fuera algo indebido, ya que son movimientos involuntarios de todo ser humano. Las conductas debieron ser explicadas más al detalle por el ICFES. Son muy severas para una decisión como la anulación del examen no fueron ni tres segundos con mi mano en la cara".

En ese sentido, el congresista Wilmer Leal advirtió que "he recibido más de 300 denuncias en todo el país sobre situaciones similares, que nada tienen que ver con fraude. Por ejemplo, desconexiones a internet, tocarse el cabello, quitarse las gafas, o acercarse mucho a la pantalla".

El representante del Partido Verde aseguró que por esta situación "varios me están planteando la posibilidad de que preparemos una acción de tutela, para que no se les vulnere el derecho al buen nombre. El lío es que ahora los jóvenes serán objeto de rechazo social porque, como muchos dicen, que los van a tratar de delincuentes y de que tramposos, por razones ajenas que hacen necesario que sus pruebas sean repetidas, con garantías".