Jorge Luis Pinto: “Me han creado una fama de maltratador que no es cierta”

Jorge Luis Pinto es uno de los nombres que suenan para reemplazar a Carlos Queiroz en la dirección técnica de la Selección Colombia. En diálogo con el Carrusel Caracol, el santandereano aseguró que nunca ha tratado mal a un jugador y que en caso de que le demuestren que no ha sido así se retira del fútbol.

"Sáquenme un jugador que les diga que yo lo he "puteado", si lo sacan me retiro del fútbol, ni siquiera grito a los jugadores, sí soy exigente, y me gusta trabajar, pero me han creado una fama de maltratador. Ya quítenme esa fama por favor que no es cierta".

Sobre el motivo de su renuncia en Emiratos Árabes aclaró los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, "Mi manera de trabajar era muy diferente a la de la gente acá en Emiratos Árabes, por ejemplo acá se levantan a la 1:00 p.m. y entrenan a las 6:00 p.m. o 7:00 p.m., difícilmente podría haber hecho jornada".

Por último dijo que a Carlos Queiroz le costó conocer las eliminatorias sudamericanas y a los jugadores colombianos. Además, se refirió al posible reemplazo para el entrenador, "Yo siento que en Colombia hay 3 o 4 personas que pueden dirigir la selección Colombia, están preparados y ustedes saben quienes son, pero es importante que quien sea tengan el respaldo de todos para que funcione".