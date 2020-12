Por ley, Chile deberá vender celulares con chip para sintonizar radio

El Congreso de Chile aprobó la ley Nº 21.285 que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a la funcionalidad del servicio de radiodifusión y determinó que todas las empresas que presten este servicio deberán integrar y mantener activo el chip en todos sus equipos celulares para sincronizar emisoras radio FM.

Esta decisión se aprobó, teniendo en cuenta que la mayoría de los móviles, desde fábrica, tienen la función deshabilitada y quienes quieren escuchar radio, deben usar su plan de datos o descargar alguna aplicación. Además, buscan mantener el servicio de radiofusión activado en tiempos de emergencia.

La ley tiene un artículo único, que señala: "Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y quienes comercialicen equipos terminales móviles en el país deberán habilitar y mantener activa la funcionalidad de sintonización del servicio de radiodifusión de los equipos que la posean, cualquiera que sea el canal a través del cual sean comercializados".

Por lo que, si un modelo de teléfono celular tiene la opción desactivada no podrá venderse en Chile, como actualmente sucede con muchos dispositivos.

Por otro lado, la ley exime a equipos que no poseen originalmente esta herramienta, sin embargo, el presidente de la Asociación de Radiofusores de Chile, Eduardo Martínez, aseguró que los fabricantes deberán indicar que celulares poseen el chip y cuáles no, para que los usuarios puedan cambiar de equipo en caso de no tener la función de radio.

Por último, la modificación de ley para el chip de radio FM busca principalmente "permitir el ejercicio de las funciones gubernamentales de coordinación, prevención y solución de los efectos que puedan producirse en situaciones de emergencia".