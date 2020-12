En sanción a Eva Carrascal aparece un extraño pago de ex viceprocuradora

Caracol Radio conoció el fallo de la Procuraduría General de la Nación con el que se destituyo e inhabilitó por 20 años a la delegada para la Supervisión Institucional de Supersalud, Eva Carrascal, en donde hay un aparte que llama poderosamente la atención de quienes conocen el proceso y es la relación de Carrascal con la ex vice procuradora, Martha Isabel Castañeda Curvelo en el fallo se advierte que hubo un cruce de dinero entre ellas dos.

Lo que se registra en el fallo es que la ex vice procuradora, efectuó el depósito de $100 millones a través de una consignación en efectivo el 7 de diciembre de 2016 a la ex delegada, Eva Carrascal.

A través de un auto de pruebas del 5 de junio de 2019 se le ordenó allegar copias por la investigación adelantada contra Carrascal por recibir dinero a cambio de agilizar trámites para varias IPS, a Jhon Alexander Colmenares Russi, considerado como uno de los cerebros de la corrupción del sistema de salud, Javier Peña Ramírez y Eva Carrascal y escuchar la declaración de la ex vice procuradora Martha Isabel Castañeda.

Caracol Radio conversó con la ex vice procuradora, quien respondió lo siguiente: “Autorizo para verificar que esa suma correspondía a más de dos o tres años de lo que yo ahorraba mensualmente. La presté por un mes para que esa señora completara la cuota de un apto sin que la devolviera. De sus problemas conocí cuando la investigaron. Ignoro si realizaba actividades irregulares. El dinero se lo presté porque me parecía una funcionaria competente en sus ocupaciones y especialmente responsable que estaba pasando por un mal momento de separación en su matrimonio y según me afirmó en la división de los bienes le correspondió un lote de terreno cerca a Chía que ya estaba en negociaciones de venta y desconozco si lo vendió pero a mí no me canceló su deuda”, señaló Martha Isabel Castañeda a Caracol Radio.