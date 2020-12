¿Un 'mensajito' para Andy Rivera? Lina Tejeiro habló de sus exnovios

Lina Tejeiro respondió preguntas en su Instagram y varios seguidores la sorprendieron con preguntas sobre sus exnovios, entre los que está Andy Rivera, cantante. La actriz, sin problema respondió.

En primer lugar, le consultaron por la amistad, o no, que mantiene con sus exs. Tejeiro, lo negó.

"No... Primero, no soy amiguera y segundo, la palabra amiga es muy grande. Si los veo depronto los saludo, pero así amigos, íntimos, de hablar, no", explicó.

Por otro lado, uno de los usuarios le preguntó sobre la 'teoría' de "Un clavo saca otro clavo". La actriz no compartió esto y mencionó que no le funcionó, pues recordemos que fue pareja de Norman Campuozzo luego de que terminara con Andy Rivera y todo terminó mal.

"Un clavo no saca otro clavo. A mí no me funcionó, esta teoría la puse en práctica y me fue como un cu...", contó la actriz.

Finalmente, le consultaron sobre si tiene perfiles falsos o usa otras cuentas de redes sociales para stalkear (revisar perfiles) de sus exnovios.

"¿Ustedes qué creen? Por supuesto... (Risas). Mentiras, ya no, pero cómo buena tóxica que soy sí lo hice", finalizó.