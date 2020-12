Esperanza Gómez: el piropo a Petro y las críticas a Cabal y Uribe

Esperanza Gómez habló en 'La Tele Letal' sobre su carrera, gustos, frases y demás. El tiempo de la entrevista alcanzó para las imágenes de 'famosos', en las que la actriz porno debía opinar, a su manera, sobre ellos.

El primero fue el exfiscal Néstor Humberto Martínez, al que se refirió: "Con Néstor Humberto Martínez me aterevería a darle látigo. Así, que esté en 'cuatro' y darle látigo. Me parece que no lo castigaron mucho de pequeño".

Por otro lado, llegó la imagen de María Fernanda Cabal, senadora de la República. Esperanza Gómez, 'le dio duro'.

"Con ella no me atrevería a nada. No me gusta como persona, como mujer, como trata a las personas y cómo piensa que todo el mundo en Colombia es estúpido. No puedo", mencionó.

Finalmente, llegó el turno para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La actriz porno tampoco compartió sobre él y respondió a la pregunta de Santiago Moure: ¿dejaría que le haga lo que ha hecho con el país?

"¿Que me cul...? No, jamás. Yo creo que Colombia ya está demasiado cul... por Uribe y ya una más no", dijo.

Finalmente, le dejó un 'piropo' a Gustavo Petro, pues mencionó que se ha identificado con él, pero que para ella ha sido difícil decirlo por sus seguidores.

"Petro es un hombre interesante, muy inteligente. Me gustan los hombres con gafitas, nerd, lástima que está casado... Siempre me he identificado con él, pero es difícil ser figura pública y agradarle a todos", finalizó.