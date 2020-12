Esperanza Gómez explica su famosa frase y cuenta detalles de su carrera

Esperanza Gómez, actriz pornográfica, dio detalles de su carrera en el cine para adultos y habló en 'La Tele Letal' de esto. Por otro lado, la mujer explicó el origen de su famosa frase en el sexo: "J... qué rico".

"Yo en la pornografía no me considero actriz porque yo no sé actuar. Por eso no me dediqué a la televisión normal. En la pornografía hago algo que me gusta y que disfruto hacer. Hasta un año después se empezó a volver popular la frase "J... qué rico", la gente me decía que se lo dijera, pero yo no sabía que era popular. A nosotras (actrices porno) no nos gusta ver nuestro propio contenido y por eso no sabía", contó Esperanza Gómez.

Por otro lado, también habló sobre cómo se enteró del origen de esta frase. Gómez dijo que fue junto a una de sus parejas (tiene dos) y que era algo natural para ella, hasta que se volvió famosa.

"Me di cuenta una vez que estaba con mi pareja –a él le encanta mi pornografía, es fanático de mis videos– y en la oficina casi que me obligo a escuchar el video. A mí me gusta hablar durante el sexo, no me gusta quedarme callada. Me di cuenta ahí que decía la frase, pero no lo hacía actuando, me salía natural", explicó.

Finalmente, contó sobre un actor con el que hizo una escena y le quedó gustando, por lo que le pidió que repitieran fuera de cámaras.

"Hubo un actor con el que grabé en Argentina, hice dos escenas con él y sí quería repetir fuera de cámara porque me pareció muy lindo. Y con él después repetí esa misma noche, pero fue un 'rapidín' porque él debía viajar. Después de eso nunca más volví a hablar con él", finalizó.