“Evitemos oportunidades de fraude con Reforma Electoral”: Fernando Carrillo

El Procurador General de la Nación enfatizó que no se pueden dejar por fuera temas como el ajuste a la ley de garantías y que se otorgue facultades inconstitucionales al Presidente.

“Porque no es sistemático, no es integral, deja una cantidad de vacíos, crea unas duplicidades con la legislación con el presidente, entrega facultades extraordinarias que a nuestro juicio son inconstitucionales, no aborda el problema de la ley de garantías que es fundamental”, enfatizó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo.

También señaló que Colombia lleva 34 años esperando un código electoral que en tres semanas se quiere aprobar en apuros. “Se trata de una legislación que no es un código electoral”, enfatizó el Procurador General de la Nación.