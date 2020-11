Pandemia continuará después de vacunaciones iniciales: OMS

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que si bien las vacunas para combatir el coronavirus están cerca, aun cuando inicien las vacunaciones hay un amplio margen para que continúen los contagios.

"En un principio la vacuna será prioritariamente para trabajadores sanitarios, personas mayores y grupos de riesgo, lo que dará al virus aún mucho espacio para moverse, por lo que seguir haciendo tests debe seguir siendo una herramienta vital para controlar la pandemia", explicó Adhanom.

Desde la OMS se reiteró que incluso cuando esté disponible la vacuna, hay que continuar con el aislamiento y los cuidados ya que “si no sabemos dónde está el virus, no podemos pararlo; no podemos aislar a los que lo tienen, tratarlos, o rastrear sus contactos".

El director insistió que en medio de la espera de los fármacos o incluso cuando estén disponibles, aún hay necesidad de más tests “mejores, más fáciles de usar, baratos, seguros y rápidos”.