Se tomó foto con el cadáver de Maradona y habló: "me quieren matar"

Son tiempos difíciles en Argentina y en el mundo del fútbol por la muerte de Diego Armando Maradona, ídolo de este país. Este jueves 26 de noviembre se le dio el último adiós en Buenos Aires, tema que hasta dejó una gran polémica.

Dos empleados que debían trasladar y arreglar el cuerpo de Diego Maradona en el ataúd se tomaron una fotografía. Uno de ellos fue identificado ese mismo día y despedido del lugar, mientras que el otro, junto a su hijo, hablaron este viernes en el diario argentino 'Olé'.

Lea también:

"Yo con (Sepelios) Pinier y con varias cocherías trabajo hace varios años. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen 'flaco' y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó", empezó diciendo.

Por otro lado, confesó que ha recibido fuertes amenazas: "He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona".

Finalmente, dejó disculpas a la familia de Diego Maradona por lo ocurrido en la fotografía y su hijo: "Mi hijo trabaja conmigo haciendo esto. Hace siete años trabajamos en la empresa. Sé que nunca se van a poner en mi lugar, pero pido disculpas públicamente. A todo el mundo. Le pido disculpas a Claudia, a Giannina, a toda la familia Maradona, a toda la gente. Y también a la cochería Pinier, porque Pinier no tiene la culpa de todo esto".