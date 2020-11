Amenazaron de muerte a Melina Ramírez: “me escribieron hasta en WhatsApp”

La expresentadora de deportes, Melina Ramírez, publicó un video en su cuenta de Instagram contando una delicada situación que viene viviendo, según sus palabras, “hace más o menos un año y dos meses” y que tiene que ver con su seguridad.

“Yo vengo siendo acosada por un grupo de niñas que en teoría ellas eran fans y después se les convirtió eso en un sentimiento de odio”, contó Melina quien agregó: “me dijeron cosas tan fuertes como que ojalá me diera cáncer en los ovarios para no volver a traer hijos al mundo”.

La modelo aseguró que el caso ya está ante las autoridades correspondientes y añadió que “son personas malintencionadas que aprovecharon mi silencio para inventarse cosas”.

Le puede interesar:

Además, Melina pidió a quienes ayudan a divulgar estos chismes hacer bien las cosas y contactarla para verificar si esa información es cierta, pues indicó que muchas publicaciones la lastimaron.

De acuerdo con las palabras de la colombiana, se trataría de personas que no asimilaron su ruptura con el modelo Mateo Carvajal, pues ella hace un resumen de todo el proceso que vivió y mencionó que hizo un video en diciembre para anunciar lo que tenía que decir y darle fin al tema, refiriéndose al video del 28 de diciembre en el que le dice a sus seguidores que su relación había terminado.

Ramírez finalizó con un mensaje de superación para todas las mujeres, diciendo que ella va a salir adelante y que no es justo que a los hombres no se les diga nada cuando se termina una relación y a las mujeres sí se les señale: “el hombre puede hacer y deshacer y estar con quien quiera y la mujer no y menos si es madre”.