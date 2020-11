La foto de Amaranta Hank con la que muestra su reducción de senos

Amaranta Hank, actriz erótica y modelo para contenido de adultos, publicó una fotografía en sus redes sociales luego de la cirugía que tuvo para una reducción de senos.

La publicación, con el sutil escote, deja ver el importante cambio que tuvo la exactriz porno. La razón principal fue por los dolores en su espalda.

En la fotografía, Hank escribió: "cambió, no?". Asimismo, en sus stories le preguntaron por el tema y ella respondió: "Me imagino que habrá días en que los extrañe y me pegará como duro, porque era un punto muy sensual de mi cuerpo, pero tendré que acostumbrarme".

La actriz erótica, quien creó una cuenta de OnlyFans, publicó por primera vez la fotografía y por fin pudo pasar por el quirófano para este tema, pues días atrás había mencionado que había aplazado la operación por sus compromisos de actriz para adultos.