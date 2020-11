Diego Maradona: las reacciones del mundo del fútbol por su muerte

DON DIEGO MARADONA...



😥 Descanse em paz!🙏 LENDA do futebol 🇦🇷⚽

⠀

😥Rest in peace!🙏 LEGEND of football 🇦🇷⚽

⠀#Neymar #NeymarJr #Football #Futebol #Argentina #Maradona #DiegoMaradona #RIPMaradona pic.twitter.com/o981Be1Qw9