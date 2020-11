Black Friday: las mejores ofertas en videojuegos

Black Friday es una de las jornadas de ofertas más exitosas y reconocidas en el mundo, esta fecha no se limita a un solo día, sino que se extiende por varios días.

Esta fecha es ideal, debido a que se hace previo a la navidad, por lo que planificar el tiempo y los regalos para esta jornada puede hacernos ahorrar mucho dinero.

Uno de los atractivos son los videojuegos y productos de gamming, por esta razón le contaremos con detalle los mejores descuentos y ofertas que encontrará durante el Black Friday 2020.

Tenga en cuenta que las ofertas pueden variar por día e incluso por hora.

Los productos podrá conseguirlos en Falabella, Alkosto, Panamericana, Sony Dprimero, Jumboy Pepe Ganga

God of War: 74.900

Control PS4 DS4 Electric: 285.900

Iron Man: 249.000

Death Stranding: 174.900

The Last of Us part II: 187.900

Ghost: 226.000

Doom Eternal: 169.000

MarioKart:196.000

Call of Duty: 50.000

FIFA 21: 200.000

PES 2019: 24.900

Consola Xbox One S: 1.399.000

Consola Xbox Serie 1.499.000