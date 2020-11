Abel, Borré y el 'Pibe', algunos jugadores que felicitan al Cali en su día

Felices 108 años al club que me abrió sus puertas y me hizo futbolista profesional. Gracias a su gente, a cada una de las personas que hacen parte de esta gran institución y que me han ayudado incondicionalmente. Siempre en mi corazón @AsoDeporCali 💚 #DeportivoCali108Años pic.twitter.com/q8ueUIS2Qo