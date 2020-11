Nairo cuenta detalles inéditos de su infancia e invita motivar a los niños

Nairo Quintana lidera la campaña de la Unicef llamada Reimagina, donde se busca promover mensajes positivos de cómo el mundo, presente y futuro de los niños puede ser mejor. Esta se desarrolla en el marco del Día Mundial de Los Niños. Es por eso que el ciclista reveló algunos detalles inédito de su infancia.

“El recuerdo más bonito que tengo de mi infancia era sentarnos toda la familia a comer, agradeciendo a Dios que teníamos alimentos, siempre hemos sido un gran equipo en mi familia. No teníamos juguetes que volaban solos ni los de control remoto pero con una lata de sardinas hacíamos un carroy era la felicidad”, dijo Nairo.

Lea también:

El campeón del Giro de Italia, Vuelta a España y podio en el Tour de Francia habló acerca de la importancia del apoyo de los padres en los sueños de los niños y como la familia alimenta la motivación para cumplirlos.

"Me motivé tanto que se convirtió en mi proyecto de vida. Mi papá desde siempre estuvo apoyándome cuando empecé este sueño del ciclismo, sabíamos que no teníamos la última bicicleta, pero siempre estuvo el apoyo y la motivación que él me daba, por ejemplo, si la carrera era a las siete de la mañana, él estaba despierto desde las cuatro haciendo todos los preparativos".

Lea también:

Nairo Quintana, Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, manifiesta que si pudiera devolver el tiempo para darle un consejo al Nairo de la infancia, sería invitarlo a soñar. La campaña se llevará a cabo entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre de 2020.