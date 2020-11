"Quiero ir a Colombia pero no a entrenar; Colombia tiene un gran DT"

Carlo Ancelotti, director técnico del Everton y con gran importancia en la carrera de James Rodríguez, elogió a Carlos Queiroz, luego de ser interrogado por si le gustaría, en un futuro, dirigir a la Selección Colombia.

"Nuna he ido a Colombia, me gustaría mucho. Me ha invitado Ospina, me ha invitado James, me ha invitado Yerry Mina. Un día me gustaría pasar un poco de tiempo en Colombia, mas no para entrenar", comento el italiano en entrevista con Directv Sports Colombia.

Al respecto añadió: "Colombia, no sé si todo el mundo lo sabe, tiene un entrenador muy bueno, que es Carlos Queiroz".

"Queiroz tiene una experiencia que no todos los entrenadores tienen. El problema de Queiroz es que a veces, cuando tú juegas un partido, tú puedes perder. Confiar en este entrenador que es un entrenador que conozco muy bien, porque tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y puede hacer mucho por Colombia", concluyó al respecto.

Por ahora, continúa la incertidumbre sobre la continuidad del portugués al frente del combinado nacional, luego de las goleadas 0-3 y 6-1 que sufrió la Selección Colombia a manos de Uruguay y Ecuador, respectivamente.