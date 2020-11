Falta de lotes y acuerdo con raizales obstruyen construcción de vivienda

El gran problema en San Andrés es que no se ha podido construir proyectos de vivienda, porque no se han generado las concertaciones necesarias con la comunidad raizal, no hay suficientes lotes en la isla, lo que ha generado que hoy tengan hacinamiento.

A si lo afirmó en Caracol Radio, el exministro de Vivienda, Luis Henao, al manifestar que otro de los problemas más graves que tienen, es la prestación de servicios públicos especialmente en la zona rural, que es muy deficiente.

Leer más: Inminente crisis sanitaria en San Andrés por Covid: Procuraduría

Leer más: Piden medidas cautelares ante amenaza ambiental en San Andrés

“Lo que demuestra el huracán es que existe una gran inestabilidad por parte de las pocas construcciones que se habían desarrollado y que hay son de muy mala calidad, y se necesita generar un plan conjunto con los raizales para poder generar estos proyectos”, afirmó Henao.

Señaló, que otro de los grandes problemas es la consulta previa para poder llegar a un acuerdo con estas comunidades de San Andrés, porque los raizales piden un tipo de vivienda que se acomode a su cultura, de una construcción especial, que no es la convencional, pero lo mas grave es que muchas de esas viviendas se han construido a orillas de mar y eso genera alta vulnerabilidad.

“Yo creo que se puede desarrollar programas de vivienda en San Andrés, pero los lotes son escasos y se tendrán que construir con distanciamiento de toda la línea marítima, que es lo que perjudica a todas las comunidades^, consideró el Exministro.

Luis Felipe Henao, dijo que cree que desde el INURBE, mas o menos en 1995, no se construye un proyecto d vivienda en San Andrés.

Finalmente explicó, que lo que se hizo en su administración fueron proyectos de mejoramiento de vivienda, pero sigue siendo insuficiente para atender a todo el sector, porque varias familias están viviendo en una sola casa, o porque los materiales con los que se esta construyendo no son de una adecuada calidad.