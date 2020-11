Trump estuvo cerca de admitir su derrota electoral

Mientras el presidente Donald Trump presentaba los avances de la vacuna contra el coronavirus estuvo cerca de admitir su derrota ante Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, sin embargo, solo dijo que “el tiempo” definirá quién gobierna desde el 2021.

En su declaración, Trump resaltó que la vacuna estaría lista en abril para todo el país y que no iba a imponer un confinamiento ya que esto causa la pérdida de empleos, cierre de cientos de negocios y cuesta al menos 50 billones de dólares al día.

“Idealmente no volveremos a un confinamiento, yo no lo haré, esta administración no nos encerrará. Confiamos que la... lo que pase en el futuro, quién sabe cuál administración será, el tiempo lo dirá, pero puedo asegurarles que nosotros no impulsaremos el confinamiento”, dijo Trump.

Las palabras del mandatario se dan luego de que los estimados de medios estadounidenses reiteraran la victoria de Joe Biden con 306 votos electorales y le dieran a Donald Trump 232 votos electorales.