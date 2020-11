Justicia peruana solicita impedir salida de Martín Vizcarra por un año

El fiscal peruano Germán Juárez Atoche pidió al Poder Judicial que impida la salida del país del expresidente Martín Vizcarra por 12 meses por temores a que el expresidente pueda huir de Perú y frenar las investigaciones en su contra.

La petición llega a pesar de que Vizcarra entregó en las últimas horas su pasaporte a la Fiscalía asegurando que no va a dejar el país.

“Como ciudadano no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”, afirmó el exmandatario.

Se espera que el Poder Judicial entregue una respuesta a la solicitud sobre las 10:00 am de este viernes y la próxima semana continuarían las investigaciones en las que se acusa a Vizcarra de haber recibido cerca de 630.000 dólares como sobornos de empresas constructoras.