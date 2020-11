Pautips se queja por tener que tender la cama

Nuevamente la influenciadora Paula Galindo, más conocida como Pautips está en el foco de los internautas. Esta vez, como consecuencia del fragmento de un video en el que se queja por tener que tender la cama.

Según el aparte del video, Pautips se instaló en un hotel para descansar, pero al llegar a su habitación tras una jornada laboral, encontró que no habían tenido su cama ni arreglado el baño. Ella misma narra que, al quejarse con el servicio le dijeron que no estaban haciendo aseo por protocolos de bioseguridad.

"Yo sé que no es un tema de vida o muerte, pero da rabia que no informen el servicio completo antes de tú elegir. Porque yo pude haber no elegido quedarme acá. Es muy raro que no limpien y tengo rabia, estoy mamada y ahora tengo que ponerme a tender la cama y limpiar el baño", afirma en las declaraciones.

El video, que ya se hizo viral en redes sociales, cuenta con más de 100 mil reproducciones. En el caso de Twitter, la converación en torno a Pautips lleva a memes y gif de burla por la actitud de la influenciadora.

Por su parte, Pautips escribió en su cuenta de Instagram que estas burlas son de día a día.