Critican el físico de la hermana de James Rodríguez por esta foto

La hermana de James Rodriguez, Juana Valentina subió hace pocas horas una fotografía desde Cancún, en Quintana Roo a sus redes sociales.

En la publicación se ve a Valentina con un vestido de baño enterizo color rosado con unas gafas oscuras, tomado el sol en una playa.

Junto a la fotografía, la hermana de James Rodríguez escribió lo siguiente: "Feliz comienzo de semana amores Dios los bendiga, que esta semana les pasen muchas cosas bonitas".

Un usuario la criticó por las estrías que se le ven en su cuerpo, a lo que ella simplemente contestó con un emoji de payaso.

Afortunadamente, la mayoría de usuarios en Instagram apoyaron a Juana y escribieron comentarios positivos y en contra de la persona que criticó el cuerpo de la joven.

"Como me alegra ver que no soy la única que opina que sos una persona baja en autoestima y personalidad. Y ver que no fui la única en reaccionar ante personas como tu que quieren opacar la luz propia de las personas. Deberías de hacerte ver de un psicólogo a ver si te ayuda a quererte a ti misma primero para que así veas con amor a las otras personas. Juana Valentina, sos una mujer maravillosa hermosa e imponente. Aquí sí hablamos personas que te admiramos", escribió una usuaria.