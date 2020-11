Critican a Lina Tejeiro por "extravagante ropa interior" (VIDEO)

La actriz colombiana Lina Tejeiro, quien ha sido reconocida por 'La Ley del Corazón' y 'Padres e Hijos', generó polémica esta vez por cuenta de su ropa interior que mostró en un 'storie'.

Varios cibernautas en las redes sociales han catalogado de "extravagante" la ropa de Tejeiro, por lo cual la actriz se ha defendido en un video.

"La gente ha tenido mucha curiosidad de qué es esto, o que si es un body. Me han dicho el porqué me gusta y le digo que porque me gusta, y si me lo pongo es para mi, no para nadie más", dijo la actriz.

"Es como un panty y un brasier pero unido por varias tiras. Es divino....divino", enfatizó Tejeiro.