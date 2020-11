“Espero que me devuelvas mi ropita”: la broma que hizo Hassam a Karol G

El humorista colombiano, Hassam, publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que comparó la camisa con la que salió la cantante Karol G en la gala de los MTV EMA's 2020, donde se alzó con los premios a mejor colaboración, por su canción ‘Tusa’ en compañía de Nicky Minaj, y a mejor artista latino, con su disfraz como Rogelio Pataquiva.

“No me gusta decir estas cosas, la pasamos muy bien, pero espero que me devuelvas mi ropita Karol G”, escribió en la publicación donde se ve el parecido entre ambas prendas.

Le puede interesar:

Los comentarios no se hicieron esperar y algunas personalidades reconocidas como el humorista Freddy Beltrán, el influencer conocido como ‘El Mindo’, y las presentadoras Sandra Mazuera y Daniela Pachón comentaron con risas la foto.

“A Anuel no le gusta esto”, “Karol G ya probó ñero”, “Muy buen gusto”, “Rogelita”, entre otros han sido algunos de los divertidos comentarios que han hecho.