El secreto de Luisa Fernanda W para bajar de peso a 10 días de tener bebé

La influenciadora paisa, Luisa Fernanda W, ha mostrado en sus redes sociales lo feliz que está ahora que es madre y comparte con sus seguidores fotografías con su pareja, el cantante Pipe Bueno, y su hijo Máximo.

Además, publicó una foto de cuerpo entero mostrando como luce 10 días después de haber dado a luz a su primogénito y ante el interrogante de ¿cómo ha logrado perder peso tan rápido?, reveló lo que ella ha hecho.

“La verdad lo único que estoy haciendo es cuidar a mi bebé y darle “tética”, dicen que eso ayuda mucho con la recuperación; yo la verdad estoy dando pecho a dos manos porque mi bebé lo pide… Con respecto a mis cuidados, lo que más me ha servido es hidratarme muy bien, por estos días no estoy haciendo actividad física, solo me estoy alimentando muy bien; es todo”, afirmó la influenciadora colombiana.

En la publicación de Luisa Fernanda muchas mujeres han comentado que, efectivamente, la lactancia a sus bebés y la buena alimentación sirve para bajar de peso.

La imagen ya acumula más de 700.000 likes y cerca de 2.100 comentarios entre los que le dicen, además, que luce espectacular en su nuevo rol de madre.