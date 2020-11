La razón social que motivó a System Of A Down a sacar nueva música

La banda de rock System of a Down sorprendió al mundo este viernes con el estreno de dos canciones, ‘Protect the Land’ y ‘Genocidal Humanoidz’, tras 15 años de haber publicado su último álbum de estudio llamado ‘Hypnotize’.

El grupo musical escribió en su cuenta de Instagram por qué decidieron lanzar nueva música en esta época: “El momento de hacer esto es ahora, ya que juntos, los cuatro, tenemos algo extremadamente importante que decir como una voz unificada”.

“Estas dos canciones, ‘Protect The Land’ y ‘Genocidal Humanoidz’, hablan de una grave guerra que se está perpetrando en nuestras patrias culturales de Artsakh y Armenia.”, dice el comunicado de la banda.

A la guerra a la que se refieren los integrantes de System of a Down es a la disputa territorial por el enclave Nagorno Karabaj entre las antiguas naciones soviéticas Armenia y Azerbaiyán.

“Los actuales regímenes corruptos de Aliyev en Azerbaiyán y Erdogan en Turquía no sólo quieren reclamar Artsakh y Armenia como suyos, sino que están cometiendo actos genocidas con impunidad contra la humanidad y la vida silvestre para lograr su misión. Cuentan con que el mundo está demasiado distraído con COVID, las elecciones y los disturbios civiles como para denunciar sus atrocidades.”, afirmó el grupo.

“Estamos aquí para proteger nuestra tierra, para proteger nuestra cultura y para proteger nuestra nación. No es el momento de hacer la vista gorda.”, agregaron.

System of a Down anunció que el recaudo que logren con estas canciones serán donados a Armenia Fund para “proveer ayuda crucial y desesperadamente necesaria y suministros básicos a aquellos afectados por estos horribles actos”.

Nagorno Karabaj está en disputa por ser un enclave en territorio azerbaiyano, pero que formó parte de la Armenia Soviética, por lo que la mayoría de la población que vive en ese lugar es de origen armenio.

Desde 1988 comenzó esta disputa territorial cuando Armenia exigió la incorporación de este enclave a su soberanía; desde ese entonces se han librado guerras como la de 1991 que se extendió hasta 1994 y en la actualidad existe un frágil cese al fuego que se rompe entre las dos naciones de manera seguida.

El último estallido se dio este año a finales del mes de septiembre y el papel que juega Turquía es el de aliado de Azerbaíyan, es por eso que System of a Down acusa a ambos gobierno de un genocidio contra el pueblo de Armenia.