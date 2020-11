“Si no se demuestra separación, no hay eliminación marital”: Corte

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al revisar el caso de una pareja que inició un proceso de separación por infidelidad, determinó que si no se demuestra la separación entre la pareja, no se puede decir que existe la eliminación de la unión marital.

Lea también:

De hecho, la Corte puntualizó que, si la persona sigue conviviendo con quien le es infiel, se entiende que perdonó la infidelidad.

La Sala Civil estudió el caso de una pareja que convivió por cuatro años, uno de ellos fue diagnosticado con una grave enfermedad que al parecer fue causa de las relaciones extramatrimoniales que sostenía su pareja.

En los estrados judiciales se argumentó la infidelidad y los malos tratos por la enfermedad, pero no hubo separación física de los dos. En el relato contó que fue desalojado del inmueble después de suscribir bajo presión un contrato de arrendamiento. Sin embargo la Corte resolvió que, si no se demuestra la separación, no se elimina la unión marital.