Falcao autocrítico: “todavía no he pagado mi deuda con la afición”

Radamel Falcao se mostró autocrítico tras el último partido del Galatasaray donde derrotaron a Erzurumspor 2-1. El 'tigre' anotó el gol de la victoria y luego salió expulsado por doble amonestación.

En declaraciones recogidas por el medio turco Sporx, Falcao aseguró que su deuda con la hinchada no está saldada aun. Esto luego de la supuesta charla de Fatih Terim donde indicaba que el delantero debía comenzar a cumplir con las expectativas. "Todavía no he pagado mi deuda con la afición del Galatasaray. Estoy mejorando físicamente todos los días. Tanto el equipo como yo seremos aún mejores" expresó Radamel.

Sobre su tarjeta roja el entrenador del equipo turco lo defendió y calificó la decisión arbitral como sin sentido "Falcao nunca recibió una tarjeta roja en su carrera. Por eso ahora dijeron, supongo, tiremos eso, tengamos el récord. La verdad las tarjetas no tienen sentido". El 'tigre' también se refirió al respecto y dijo que eso no lo detendrá y seguirá marcando goles.