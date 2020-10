Amaranto Perea: “Mis palabras han sido mal interpretadas”

Un gran revuelo causaron las declaraciones de Amaranto Perea tras la eliminación del Junior en la Copa Libertadores. El entrenador aseguró que "No es un tema de Junior solamente, nos cuesta la intensidad, nos cuesta competir. Nuestra liga no es tan fuerte para pensar que salimos en lo internacional y con nuestro ritmo alcanza".

Perea habló en el VBar de Caracol Radio tras las críticas recibidas para manifestar que nunca se trato de una excusa sino de una realidad pues en los tres últimos años la participación de los equipos colombianos en la Libertadores no ha sido buena, "venimos muy atrás comparados con otros países".

El exdefensor dijo que no le teme a la crítica y que sus declaraciones nunca fue una excusa "Cuando no se cumplen los objetivos, el primer responsable soy yo". Además es consciente de que los resultados del Junior no son su mejor respaldo "Es cierto que, si mis palabras hubieran estado acompañadas de resultados, de pronto hubieran tomado más fuerza".