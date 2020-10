Juan Carlos Osorio: “no he considerado renunciar”

La última derrota de Nacional ante el colero del campeonato, Patriotas, generó una serie de rumores entorno al equipo antioqueño. Uno de ellos indicaba que el entrenador Juan Carlos Osorio tenía la intención de dar un paso al costado y pasar su carta de renuncia.

Ante esto Osorio ofreció una rueda de prensa en la mañana del lunes 26 de octubre donde aclara que no tenía considerado renunciar "No lo he considerado y si no lo he considerado, menos ofrecerlo". Además, aseguró que se siente contento en Colombia y que está dispuesto a trabajar el 100%para conseguir mejores resultados.

La rueda de prensa que también sirvió para hablar del partido de la segunda ronda de Copa Sudamericana ante River Plate de Uruguay. Primero hizo una actualización sobre los jugadores que se encuentran en el departamento médico. Sobre el rival destacó su competitividad.

Vea la rueda de prensa de Juan Carlos Osorio acá: