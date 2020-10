Fiscalía acusó al General (r) Palomino por presunto tráfico de influencias

En febrero de 2014, el director de la Policía Nacional se presentó junto al entonces el director de la Dijin, el general Jorge Rodríguez Peralta, en el apartamento de la entonces fiscal adscrita a la Unidad de Análisis y Contexto, Sonia Lucero Velásquez Patiño con el fin de solicitarle que se cancelara la orden de captura y el operativo que se iba a realizar el día 10 de febrero en contra de Gallo Restrepo.

La defensa de Sonia Vázquez, indicó que cuando la fiscal dispuso la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo por presunta responsabilidad de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y lavado de activo, proceso que actualmente se encuentra en juicio. La abogada indicó que el día no laboral 8 de febrero, con el fin de que no se ejecutara dicha orden de captura, Palomino utilizó su cargo para que de manera indebida para que se presionara a la fiscal.

Sin embargo, Palomino afirmó en la audiencia adelantada, que no era un día no laboral, porque la fiscal utilizaba su casa como lugar de trabajo, además que no es una víctima, ya que, según Palomino, fue una persona que siempre gozó del apoyo de la policía para el cumplimiento de sus funciones, salvedad que no dio lugar, por el motivo de la audiencia.

La audiencia quedó suspendida para el 3 de noviembre.