Cannabis Medicinal: Mitos y realidades

Escuche el episodio pódcast aquí:

La doctora María Fernanda Arboleda, anestesióloga, medicina del dolor y cuidados paliativos, también es experta en Cannabis Medicinal. Y aquí nos cuenta qué es y cómo se usa el Cannabis Medicinal.

01:42 ¿Cannabis o Marihuana?

“Resulta que marihuana es básicamente el nombre coloquial que se le ha dado a esta planta, a esta mata (…) ese término viene de México y hoy por hoy sabemos que las marihuanas se tradujeron a marihuana y es un termino que se usa coloquialmente. El cannabis es realmente lo mismo, pero es el nombre científico que se le ha dado a la planta”

04:43 Medicinal o no medicinal

“Cuando hablamos del uso del cannabis, tenemos que hacer una línea divisoria entre el uso medicinal y el uso no medicinal o recreativo, o lúdico, como lo quieran llamar, nosotros en medicina decimos medicinal o no medicinal esa es la nomenclatura que hemos decidido utilizar. Cuando alguien utiliza cannabis para fines recreativos o lúdicos, realmente lo que está buscando es esa sensación de euforia de bienestar (…) el fin ultimo de utilizar cannabis medicinal es para el control de síntomas de diferentes enfermedades”

06:33 Condiciones del uso

“Cuando hablamos del uso del cannabis para fines medicinales, tenemos que hablar de algunas condiciones y ¿esto que quiere decir? Yo a esto le he llamado los requisitos para que una persona pueda ser candidata a recibir tratamiento con cannabis (…) hay que puntualizar que el cannabis no es la droga milagrosa, el cannabis tiene unas indicaciones, pero también tiene unas contraindicaciones, hay pacientes que no deberían estar recibiendo cannabis”

09:35 Riesgos de la automedicación

“Ningún tratamiento se debería automedicar o auto recetar siempre debe haber una supervisión médica, lamentablemente en algunos casos no tenemos acceso a los servicios de salud”

10:45 Decisión conjunta

“Es una decisión que debe tomarse en conjunto entre el medico y el paciente hoy por hoy lo que antes hablábamos de ese paternalismo de que el medico le impone: no”

11:25 THC y CBD

“Si nos imagináramos que tenemos una planta de cannabis en frente de nosotros, vamos a ver que hay más de 500 compuestos químicos en está planta de cannabis. Tenemos a los cannabinoides y tenemos a los terpenos y a los flavonoides, es una lista enorme”

15:57 Calidad

“¿Si soy un paciente y me interesa poder tener un acceso a cannabis, puedo acceder a él en cualquier lugar? Claro, en cualquier ligar van a encontrar cannabis, estamos hablando de los mercados legales e ilegales, pero ojo con los mercados ilegales, o mercados negros, o mercados alternativos, como los quieran llamar”

19:12 Legalización del uso

“Cuando hablamos del tema regulatorio del cannabis a nivel mundial hoy por hoy sabemos que hay solo dos países en el mundo que han legalizado el uso del cannabis ¿qué quiere decir legalizado? Que se ha autorizado para fines medicinales y no medicinales”

23:45 Barreras para la prescripción de Cannabis

“Una de las barreras es que hay muchas brechas en el tema de la investigación, estigma, limitación en la educación”

28:12 Via oral o inhalado

“Pues tenemos diferentes vías de administración para el uso del cannabis, las dos vías de administración más frecuentes y que más se han estudiado son: la vía inhalada y la vía de administración oral”

30:14 Efectos secundarios

Mareo - somnolencia - boca seca // dosis altas de THC: taquicardia - dolor de cabeza - alteraciones cognitivas // dosis altas de CBD: diarrea - alteraciones de encimas hepáticas - fatiga

32:55 Mercados ilegales y autocultivo

“Hablemos primero de los mercados ilegales, entonces cuando alguien produce o compra cannabis en los mercados ilegales o mercados negros, no tenemos conocimiento, por un lado, de cuales son los contaminantes que puede haber en esa planta, qué hongos, qué bacterias, qué pesticidas, y por otro lado en realidad no sabemos cuánto THC y cuánto CBD viene en ese producto”

36:25 Enfermedades que controla

No cura nada, pero controla el dolor crónico neuropático de enfermedades como diabetes o fibromialgia; también la esclerosis múltiple, epilepsias refractarias que causan convulsiones, síndromes, nauseas provocadas por la quimioterapia, ausencia de apetito en pacientes con cáncer o con VIH; y trastornos psiquiátricos de ansiedad o de estrés post-traumático y párkinson.

42:17 Cannabis y medicina tradicional

Son complementarios, y no siempre funciona el cannabis. Es una herramienta más. En la clínica Zerenia, la primera en Colombia en ofrecer cannabis medicinal, con teleconsulta con Doctor Zerenia.

44:48 La Clinica Zerenia

“Zerenia viene de, serenidad, de todo este tema de la tranquilidad que yo puedo tener al estar manejando mi salud y mejorando mi calidad de vida”

46:34 Desmitificar

“Para que el cannabis sea aceptado como otro tratamiento convencional o tradicional, hace falta que, primero, abramos más espacios como este, donde se pueda discutir, donde se pueda desmitificar tantas cosas, donde podamos tener un poco más de información que permitan romper o derribar esos mitos”

48:57 Es legal en Colombia

“¿Es legar el uso del cannabis para uso medicinal en Colombia? Sí, tenemos la Ley 1787 que se emitió en año 2016 y posteriormente el decreto 613, que salió publicado en 2017”