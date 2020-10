Álvaro Uribe desiste de una denuncia por calumnia contra Iván Cepeda

La denuncia por calumnia se habría realizado en 2019 ante la Corte Suprema de Justicia cuando Ivan Cepeda publicó un trino en donde señaló al expresidente y exsenador Álvaro Uribe de ordenar y encubrir falsos positivos.

En su momento la Corte ordenó investigar a Uribe y el día de hoy le llegó una notificación al congresista Ivan Cepeda, de parte de la Corte Suprema en la que acepta la decisión de Uribe desistir de su denuncia presentada en 2019.

También, el Consejo de Estado negó la tutela que interpusieron unos ciudadanos pidiendo que el presidente Iván Duque no se refiriera al proceso penal de Álvaro Uribe, determinó que no se violaron las garantías fundamentales a la igualdad y al debido proceso invocadas por el tutelante. Además, la declaró improcedente porque si los ciudadanos no tienen parte en el proceso, no pueden intervenir.