Joe Biden, el candidato que promete acabar con la división ideológica

Joseph Robinette Biden Jr. nació en Scranton, Pennsylvania, en noviembre de 1941. A sus 77 años, si resulta electo, sería el presidente más viejo que haya tenido Estados Unidos. Estudió Historia y Ciencia Política en la Universidad de Delaware y derecho en la Universidad de Syracuse. Está casado con Jill Jacobs, profesora de inglés de secundaria con quien tiene una hija, Ashley Blazer.

Se casó por primera vez con Neilia Hunter y tuvo tres hijos: Joseph R. ‘Beau’ Biden III, Robert Hunter y Naomi Christina. A los 29 años, Biden se convierte en una de las personas más jóvenes elegidas para el Senado de los Estados Unidos. Sin embargo, semanas más tarde, su familia tiene un accidente de tránsito en el que muere su esposa Neilia y su hija Naomi. Sus otros dos hijos quedan gravemente heridos y por eso, Biden es posesionado como senador en el hospital junto a la cama de sus hijos.

Durante su candidatura Biden se ha referido a sí mismo como un "candidato de transición" que servirá de puente con una generación más joven ideológicamente. Es también reconocido por haber liderado la recuperación económica luego de la recesión de 2008 que quedó del Gobierno Bush.

Una vasta carrera política

La experiencia política de Joe Biden es amplia, fue senador por 36 años y vicepresidente por ocho. Además, fue dos veces presidente del Comité de Asuntos Exteriores, posición que dejó en 2008 para acompañar a Barack Obama en su candidatura.

Su trabajo cercano con el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, ha permitido que muchos vean en Biden el legado de Obama en asuntos como el Affordable Care Act, el estímulo económico y la reforma financiera. El candidato demócrata ha asegurado que, particularmente, la atención médica es una política casi personal, pues ‘Beau’, uno de sus hijos, falleció de cáncer en el cerebro.

"Es un experto en política exterior cuyo corazón y valores están firmemente arraigados en la clase media. Ha mirado a los dictadores y ha hablado en nombre de la policía y los bomberos de Estados Unidos. Está especialmente capacitado para ser mi socio", dijo Barack Obama cuando lo presentó como su fórmula vicepresidencial.

Biden, también conocido como ‘Middle Class Joe’ (Joe de clase media), está de acuerdo con el matrimonio homosexual, ha trabajado en leyes que buscan acabar con la violencia contra las mujeres, la prohibición de las armas de asalto para la policía comunitaria y en leyes que buscan proteger el derecho al voto.

Contrastes ideológicos

Si bien Biden ha impulsado leyes en favor de la paridad de género, recientemente la exlegisladora de Nevada, Lucy Flores, lo acusó de besarla de una forma incómoda en la cabeza sin su consentimiento en 2014. Flores le dijo a The New Yorker que “los hábitos de Biden mostraban una falta de empatía por las mujeres y las jóvenes cuyo espacio está invadiendo". Asimismo, la revista estadounidense asegura que al menos 6 mujeres tienen versiones similares, las cuales Biden ha negado y asegura que, de haberlo hecho, no fue intencional.

Tara Reade, exfuncionaria del Senado, también lo acusó de haberla penetrado con los dedos sin su consentimiento hace 27 años en un pasillo del Senado. Acusación que el candidato demócrata también negó.

Además, ha estado involucrado en algunos comentarios racistas. En mayo de este año le dijo al presentador de radio afroamericano que si tenía un problema para decidir si está con él o con Trump, entonces no era negro. En un mitin en agosto aseguró que “los niños pobres son tan brillantes, tan talentosos como los blancos”. Incluso, en alguna oportunidad se refirió al expresidente Obama como “el primer afroamericano de la corriente dominante que es elocuente, brillante, limpio y guapo”.