02:19 David Ortiz

Ingeniero industrial y administrador de empresas, gerente de innovación de SIGO.

04:02 SIGO

“SIGO es una empresa que tiene casi 1.100 integrantes hoy en día y que trabajamos para transformar, como dijiste tu al principio, la vida de contadores y empresarios; nos apasionan esos empresarios micros, pequeños y medianos, los más pequeños son los que más nos apasionan y queremos darles tecnología para que puedan funcionar mejor”

05:31 Facturación electrónica

“Los empresarios se han arriesgado a meterle tecnología a sus negocios, con cambios como estos tienen que arriesgarse más rápidamente para cumplir tributariamente, nosotros venimos haciendo esto hace 33 años, convenciéndolos de que usen tecnología en sus negocios, obviamente generación tras generación la tecnología empieza a ser más natural, como más natural uno decir tengo un negocio y tengo tecnología para acompañarlo”

07:02 Migración a plataformas digitales

“Si pasa y digamos que cada vez más empresarios se mudan a una plataforma tecnológica, su principal motivación ni sé si será el de reducir costos, creo que hoy estamos en una fecha donde su principal motivación es cumplir, cumplir con la normatividad, nosotros queremos que su principal motivación sea ser más eficientes, tener más data y ser mas competitivos, eso es lo que queremos nosotros, por ahora no nos importa su motivación, nos importa es que una vez entren al mundo tecnológico, muy rápidamente entienden las eficiencias que pueden lograr”

09:25 Los clientes de SIGO

“El mes pasado ya estábamos rosando los 200.000 clientes, más o menos 180.000 pero creciendo 15.000 clientes nuevos mensualmente, entonces ya estamos logrando unos 200.0000 empresarios que hacen algo con nuestras plataformas, o llevan toda su contabilidad, o facturan, o llevan sus gastos o sus inventarios, entonces por eso también somos tantas personas trabajando en SIGO porque el segmento al que le llegamos necesita mucho apoyo, mucha ayuda, es la primera vez que se enfrentan a un tema tecnológico entonces tenemos a muchas personas contestando muchas preguntas, enseñándoles, quitándoles miedos”

12:03 Es difícil hablar de tecnología

“Todo es relativo, hoy lo sigue siendo, increíblemente más del 50% de los empresarios hoy facturan a mano, hoy no tienen un computador en su oficina o no tienen internet, la aceleración que ha venido pasando es impresionante, pero cuando hablo con Ricardo y con las personas que llevan tanto tiempo en SIGO me contaban que ellos tenían que convencer de comprar computadores entonces no tenían que vender solo softwares sino también vender hadwares”

15:54 El enfoque de los empresarios

“yo creo que, si encuestamos hoy, del 90% de los clientes que no que nos están comprando es más por un tema de obligación ¿no? Ahora bien ¿por qué nos compran a nosotros y no a otros? Empiezan ok estamos obligados, ahora qué quiero, qué beneficios me trae la tecnología, y si muchos vienen a procesos internos, el ejemplo que te puse ahorita de mandar una factura e irla a llevar, cobrarla, después conciliar esa plata en el bando parece un problema fácil y lo es, pero lleva tiempo y lo que pasa con los empresarios pequeños es que tampoco tienen ejércitos de cobradores, ejércitos de personas que estén mirando los bancos todos los días o áreas de tecnología que les hagan integraciones internas entonces al final de cuentas lo que pierden es control de su negocio”

19:55 Facturar electrónicamente para ayudar el planeta

“Mi intuición me dice que no hemos llegado a ese nivel de evolución, como que la decisión principal de uno sea un tema muy ecológico o de solidaridad con el mundo, creo que lo que nos tenemos que dar cuenta y lo que si le decimos a nuestros clientes es ¿qué está reflejando un tema como una factura en tus clientes? Y nosotros le decimos a esos microempresarios por ejemplo que tienen una factura a mano: cuándo tu eres un cliente y recibes algo así, ¿qué opinas juzgando, qué opinas de un negocio? ¿opinas que es ordenado? ¿opinas que lleva mucho tiempo? ¿opinas que te van a dar una buena garantía?... Y otro entra por los ojos, entonces uno dice, por más pequeño que tu seas como empresario ¿qué tal generas una factura con un formato espectacular, con un logo muy bonito y se la mandas a tu cliente? ¿Será que de pronto te paga más rápido o mejoras tu reputación?”

24:33 Cultura de la formalización

“Yo invito al empresario a formalizase para tomar buenas decisiones, es decir, generalmente un empresario informal lo que menos tiene es data porque no la quiere mostrar, es decir el riesgo que tiene al tener data, como al tener facturas impresas, si eres informal es muy grande en el momento en que la DIAN vaya a revisar qué estas haciendo con tu negocio, entonces generalmente ocurre con empresas informales de impuestos es que tienen un desorden gigantesco y no tienen visibilidad de tu negocio”

27:12 Pago a 30, 60, 90, 120 días

“Mira el tema de los pequeños, cuando uno ve esto los que sufren son los pequeños empresarios, el tema es triste y si debería ser un poco más publico ¿a qué me refiero con más público? Todos deberíamos pagar en unos plazos coherentes, decentes que ayuden a que cada uno pueda hacer análisis de flujo de cada mucho más realista y que no se vaya la plata en financiación”

29:50 La transformación de SIGO

“Cuando uno tienen una gran persona atrás, las cosas se hacen más fáciles, uno conoce temas de empresas familiares y no todas salen victoriosas a la tercera generación generalmente se acaban, ojala no nos pase aquí, y generalmente no hay una muy buena relación entonces lo primero es que tanto él como yo creemos que uno de los pilares principales para hacer un bien negocio es la cultura del negocio y el buen ambiente que logré y que las personas que estén trabajando tengan la pasión al tope”

33:22 Impacto del covid-19

“Es difícil mirar qué hubiera pasado son coronavirus, los primeros meses, lo primero es que hay una lesión porque nosotros trabamos con pymes y cuando las pymes tienen una lesión, la lesión nos llega a nosotros, pero por otro lado la lesión no es mortal ¿a qué me refiero? Y es las pymes están sufriendo y muchas si va a ser mortal y de pronto no van a poder seguir, pero muchas otras se empiezan a crear y en esas otras que se empiezan a crear, empiezan a darse cuenta de que tener herramientas de tecnología cada vez es más importante”

35:29 ¿Qué tan bien están conectadas las empresas en Colombia?

“Siento que en cuando a los empresarios ha sido contraintuitivo en este sentido y es: primero tienes buena conectividad para ti, como vida personal entonces claramente en tu celular, redes sociales de hecho juegos y empiezas a gastar tecnología en ti mismo, después en tu casa para tus hijos y para tu familia y después de ultimo dejas el negocio y es contraintuitivo porque debería ser al revés, es dale a tu negocio que es lo que te deja pagar la casa y el celular”