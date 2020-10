Doctor Strange estará en Spider-Man 3 abriendo la puerta al Multiverso

Benedict Cumberbatch, el actor que da vida al Doctor Strange en el Universo Cinematográfico Marvel, se reencontrará con Tom Holland, con quien ya coincidió en Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, en Spider-Man 3.

La presencia de Cumberbatch en la cinta en solitario del trepamuros dentro del UCM implica que Strange podría tomar el testigo Tony Starl/Iron Man, el personaje de Robert Downey Jr., y de Nick Fury, interpertado por Samuel L. Jackson, como mentor del joven Peter Parker.

Pero lo más importante es que, teniendo en cuenta el título de la próxima película en solitario Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la incorporación de Cumberbatch parece ser un puente claro hacia el multiverso de Marvel, que afectará de forma especialmente notable a Spider-Man.

Y es que desde hace semanas se viene rumoreando con el regreso de la Mary Jane Watson de la primera trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, interpretada por Kirsten Dunst; del Electro de Jamie Foxx, el villano de The Amazing Sipider-Man 2, o incluso de los propios Andrew Garfield y Tobey Maguire, los otros actores que han dado vida a Peter Parker en la gran pantalla.

Dirigida por Jon Watts, Spider-Man 3, aún sin título oficial, tiene previsto iniciar su rodaje este mismo mes en Nueva York y Atlanta y su estreno el 17 de diciembre de 2021. Por su parte, Doctor Strange and the Multiverse of Madness también arrancará su rodaje este mes en Londres, curiosamente, dirigida por Sam Raimi, responsable de la primera trilogía cinematográfica de Spider-Man, y su lanzamiento en cines está previsto para marzo de 2022.