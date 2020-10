Actriz porno se desnudó en México para protestar por la falta de trabajo

La actriz de cine para adultos Annie Sex Teen exigió en una protesta solitaria a las autoridades del estado mexicano de Puebla que mejoren la seguridad en el transporte público y reabran los centros nocturnos. Lo hizo a su manera: desnudándose en un autobús lleno de pasajeros.

"El día de hoy vengo en protesta por la inseguridad que se vive en el transporte público en Puebla y también porque no nos dejan trabajar en los centros nocturnos. En modo de protesta, me voy a desnudar. A quien no le guste, tápese los ojitos y quien guste, comparta. Saquen sus celulares para grabar", advirtió la mujer antes de quitarse su sensual y apretado vestido blanco.

¿Por qué lo hizo?

El estado mexicano Puebla sigue manteniendo en vigor las estrictas restricciones que se vio obligado a introducir debido a la expansión de la pandemia. Como resultado, los centros nocturnos permanecerán cerrados durante al menos unas semanas más, si bien dejaron de operar hace casi seis meses.

Y es la causa que motivó a la mujer a exigir su reapertura. Annie Sex Teen como ninguna otra mujer sabe por lo que tiene que pasar la industria, ya que ha trabajado en un club para los swingers. Decidió pasar al porno tras una invitación de una actriz de Guadalajara.

La mujer no niega que sea exhibicionista, ya que le gusta que la vean desnuda. Aún no está casada, según dice, ya que para una actriz porno es difícil tener pareja. Asegura que es buena en la cocina y que en el futuro le gustaría trabajar en la gastronomía. Sueña con "tener su propio restaurante" una vez que acabe con su carrera en el porno.