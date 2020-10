Oleada de registros del dominio .CO evidenció transición a internet

.CO Internet, empresa responsable de la promoción y administración del dominio .CO de Colombia bajo contrato con el Ministerio de las TIC reportó que los nuevos registros de domio .CO en el país crecieron un 55% entre abril y junio de 2020 –con respecto al mismo periodo del año pasado).

El incremento se dio por cuenta de la presencia de nuevos negocios y organizaciones en el país, intentando expandirse rápidamente con una presencia online más fuerte y capitalizando así una nueva forma de demanda, generadas por la pandemia.

Desde sesiones de entrenamiento, clases onlines y consultas médicas son algunos de los oficios que han saltado al campo online con el obtivo de adaptarse a los retos de la "nueva normalidad"

Recordemos que el dominio .CO de Colombia fue lanzado en 2010, trabajando con el MinTic para lograr un incremento del dominio de 28.000 a 2.7 millones de registros en la actualidad.

De igual forma, el Gobierno Nacional recibirá el 81% de los ingresos, para beneficio de la población colombiana, con esta alianza durante los próximos cinco años.