TikTok made in USA?

TikTok no se va de Estados Unidos, no lo borran del país y vas a poder seguir buscando videos de Erika Buenfil en TikTok porque ya consiguieron un socio local en Estados Unidos para que el gobierno de Trump no los vete. Así que ya no van a quitar TikTok de América, porque el nuevo socio tecnológico de TikTok en los Estados Unidos es Oracle. Por poco y Microsoft se queda con ellos, pero al final, y justo faltando un solo día para que venciera el plazo... se lograron aliar con Oracle. Por cierto, no sé qué le ven al TikTok de Erika Buenfil.

