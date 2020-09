Descargue el episodio completo aquí.

02:07 María Carolina Hoyos

Presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia.

03:19 Caminata de la solidaridad virtual

“Pues para ponerlos en contexto la Caminata de la Solidaridad, nace hace 42 años y ha logrado ser el cuarto evento más importante gratuito en América Latina. Adicionalmente hace 3 años apenas yo llegue a la Fundación Solidaridad por Colombia como presidenta le pedí a Cifras y Conceptos que le hiciera como una autopsia a la caminata ¿en cifras eso cómo se podía reflejar, se podía ver? Son 6.5 km de recorrido en Bogotá y en esos 6.5 km durante las horas de la caminata hay una activación económica adicional de cerca de 7.500 millones de pesos. Tres generaciones han asistido a la Caminata de la Solidaridad por Colombia, el 80% lo tiene agentado y están entre los 18 y 65 años, algo que cualquier producto quisiera tener porque el target o el segmento es super amplio, entonces entrar a asumir la pandemia como un desafío, a entender que el covid-19 no había frenado la solidaridad, sino que teníamos que ver cómo hacerlo”

06:15 Del ministerio TIC a la Solidaridad por Colombia

“Un jefe mío decía que no hay dos cargos iguales porque depende de quién lo ocupa, arma su manera de hacerlo y su sello personal, yo independientemente de dónde he estado, he tratado de tener vocación de servicio, realmente a mí el tema del servicio me apasiona, en el sector público lo pide hacer y llegar a aquí y hacer esa mezcla entre la consultoría, el mundo de la transformación digital que es mi pasión y poder tener también mi vocación de servicio al lado pues ha sido espectacular”

08:48 ¿Cómo conectar a las personas de bajos recursos?

“Me gustaría tomarme un minuto para decir algo y es: para qué está la caminata. La caminata no es el fin de esta organización es el medio con el cual recogemos los recursos para beneficiar a personamos como tu dijiste de estrato 1 y 2 ¿qué hacemos? Hemos, en 45 años que lleva la organización, es decir más que la caminata, nos demoramos unos años en entender cómo íbamos a monetizar esto, hemos entregado 34.000 becas educativas, hemos podido estar en 172 municipios del país, hemos podido atender a 65.000 familias y tenemos la escuela de ciudadanía global más antigua del continente, con más de 300.000 jóvenes”

Escuche también: Jaime Galviz y Microsoft Colombia.

12:07 El amor de María Carolina por las TIC

“La verdad es que miro para atrás y quedo satisfecha de las cosas que pudimos hacer, no fui sola yo, fue un equipo y digamos que he reconocido siempre que mi fortaleza está en cómo me rodeo, y logramos hacer cosas producto del sueño y de conocer las necesidades. Nosotros en el Estado probablemente fuimos eficientes porque entendimos la necesidad y nos devolvíamos a buscar la solución, no es que creábamos cosas porque creíamos que eran super cheveresimas y después ver en dónde encajan en la realidad y logramos transformar y dejar huella”

14:54 El papel de la mujer en la economía digital

“Yo tengo que hablar del liderazgo femenino desde cómo a mí me ha ido. Primero creo en la igualdad y aunque yo he estado en un sector, la vida me llevo a un sector que es muy de hombres, que la gran mayoría en las reuniones eran ingenieros hombres, creo que siempre obtuve respeto por parte de ellos y creo que no me miraron menos por ser mujer”

19:11 Discurso del odio en las redes sociales

“Yo creo firmemente en que todos los que tenemos un aparato conectado a ese mundo maravilloso, el mundo virtual y que además podemos narrar historias, y conocer historias, y co -crear historias a través de las redes sociales y conectarnos, tenemos que tener los mismos valores que tenemos en el 1.0, esa fue una de las grandes propuestas de la Brigada Digital, todos contamos igual, no importa cuántos seguidores tengamos, sino después de esa cuenta, de ese @ hay un ser humano”

23:32 El futuro de los procesos educativos

“Yo soy madre y tengo dos hijos que están en plena etapa de formación y pues también soy madre de 5.300 personas que son beneficiaron anualmente de esta organización y creo varias cosas y me pongo a reflexionar sobre ellos, de todo lo que visto, entendido y leído. La primera es: la realidad como la conocíamos hasta el momento cambió, la revista Forbes hace poco decía <no están todas las respuestas, pero lo que sí sabemos es que hay 5 pilares que van a definir la nueva realidad> y esas tenían que ver con condiciones y lineamientos digitales eso quiere decir que la educación no puede ser una excepción, yo quiero que la virtualidad continúe después de la pandemia, pienso que estamos siendo sumamente eficientes en una educación a través del mundo digital”

Escuche el episodio completo en Apple Podcast o Spotify.