La Fiscalía abrirá nuevas investigaciones en San Andrés

Caracol Radio conoció que al Fiscalía abrirá nuevas investigaciones en la isla de San Andrés, tras recibir una denuncia de la fundación Pro Archipiélago, en la que señala presuntas irregularidades en el Hospital Departamental, el Aeropuerto y la vía circunvalar en medio de la pandemia del COVID-19

La investigación surge a raíz de una denuncia que fue enviada directamente al Fiscal General Francisco Barbosa, en la que se indica que, a raíz del covid, la UCI en el Hospital Departamental no ha entrado en funcionamiento y tampoco hay personal para operarlas en medio de los crecientes casos de contagio.

También señala el documento, que el Aeropuerto de la isla presenta irregularidades, por ejemplo: los túneles de abordaje no todos funcionan, en los baños no hay agua y las autoridades no han tomado medidas.

La denuncia también fue remitida a la Procuraduría General y a la Contraloría General.